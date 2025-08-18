19 августа украинцы смогут отдохнуть от жары и дождей.

Во вторник, 19 августа, по всей Украине ожидается теплая летняя погода без сильной жары. По всей стране столбики термометров покажут вполне комфортные для лета +24°...+28°. На западе и севере будет переменная облачность, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается ясная погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +14°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 19 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

19 августа - какой праздник, приметы погоды

19 августа - день памяти святого мученика Андрея Стратилата. Какая погода в этот день, таким будет и январь.

