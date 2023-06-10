Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов жизнь в районе остров в Херсоне была невыносимой, но после подрыва Каховской ГЭС она стала здесь физически невозможной.

Один из самых многострадальных районов Херсона - Корабельный, или, как его называют местные, - Остров. Он расположен в низине вплотную к Днепру, поэтому, когда россияне подорвали Каховскую ГЭС, здесь мгновенно все затопило водой.

Как говорится в сюжете ТСН, спасатели вместе с волонтерами сразу начали эвакуацию местных.

Но вода прибывала очень стремительно, авто мгновенно пришлось заменить на лодки. И уже очень скоро в лодках люди пригибались, чтобы не цеплять головой провода.

Журналисты рассказывают, что мощное наводнение не заставило российских оккупантов хотя бы на несколько дней зачехлить свои пушки. Пункты эвакуации стали целями для российской артиллерии.

Сейчас эвакуируют и очень много животных, попавших в водный плен, они очень напуганы.

Ситуация в Херсоне и области после подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего произошло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области.

Сразу после трагедии украинские власти объявили эвакуацию населения с правобережья Херсонщины. Левый берег области оккупирован россиянами, они не дают местным покидать населенные пункты, обстреливая желающих уехать и спасти жизнь.

По состоянию на утро 10 июня на правом берегу Херсонской области затоплены 35 населенных пунктов, на левом - ситуация критическая.

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