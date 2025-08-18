Модель показала далеко не лучшие результаты, но смогла превзойти своего китайского конкурента.

Новый компактный электрокроссовер Fiat Grande Panda Electric испытали в лосином тесте и тесте на слалом. Модель показала средние результаты для своего сегмента.

Тесты провели на YouTube-канале km77.com. Эксперты выяснили, насколько хорошая управляемость у нового Fiat Grande Panda Electric.

Электрокроссовер был обут в летние шины GoodYear Efficent Grip размерностью 205/50 R17. Индекс нагрузки у этой модели равен 93.

Сперва Fiat Grande Panda Electric испытали в тесте на слалом. Во время этого испытания автомобилю необходимо проехать полосу препятствий как можно быстрее.

Fiat Grande Panda Electric справился с тестом на слалом за 25,5 секунды. Столько же времени понадобилось кроссоверу Nissan X-Trail и электрокроссоверу Nissan Ariya. Тем не менее итальянская модель смогла превзойти своего китайского конкурента - BYD Atto 3.

Вторым испытанием для электрокроссовера стал лосиный тест. Это испытание имитирует внезапное появление препятствия на дороге. Водителю необходимо быстро перестроиться, а затем вернуться в исходную полосу движения, не задев конусы.

Чтобы автомобиль получил "зачет" в испытании, необходимо, чтобы он начал перестраиваться на скорости не менее 77 км/ч. В противном случае лосиный тест считается проваленным.

Fiat Grande Panda Electric удалось справиться с лосиным тестом только на скорости 76 км/ч. Несмотря на то, что электрокроссоверу немного не хватило скорости, это довольно неплохой результат для городской модели.

Эксперты отметили, что у Fiat Grande Panda Electric был небольшой крен кузова при прохождении поворота. Также модель оставалась устойчивой, несмотря на экстремальные условия вождения.

Напомним, что Fiat Grande Panda Electric оснащен электромотором мощностью 113 л.с. и 122 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 132 км/ч.

Полностью электрическая версия кроссовера получила аккумуляторную батарею емкостью 44 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 320 км.

