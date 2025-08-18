Премьера "народной" линейки состоится 21 августа.

Xiaomi подтвердила, что линейка Redmi Note 15 дебютирует 21 августа. За несколько дней до презентации компания показала дизайн топовой модели Redmi Note 15 Pro+ и рассказала об особенностях новинки.

Redmi Note 15 Pro+ будет иметь дизайн, аналогичный прошлогоднему Note 14 Pro+, с квадратными островками камеры. Телефон предложит изогнутый корпус и четырехугольный дисплей.

Redmi Note 15 Pro+ позиционируется как самое прочная и долговечная модель в истории бренда. Спереди она оснащена усиленным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass в сочетании с задней панелью из стекловолокна. По результатам внутренних тестов смартфон сохранил работоспособность после 50 падений на гранитную поверхность с высоты 2 метров.

Еще одна примечательная особенность, которую подтвердила Xiaomi – это сертификация по стандарту IP69K. Это позволяет телефону получить статус "настоящего водонепроницаемого".

Технические характеристики смартфона пока не раскрыты, но последние сообщения говорят, что он будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, тройной камерой с 50-Мп телеобъективом, батареей 7000 мАч и еще неанонсированным чипсетом Snapdragon 7s Gen 4.

Также некоторые источники утверждают, что серия Redmi Note 15 может стать первыми телефонами Redmi с поддержкой спутниковой связи, что ранее было прерогативой флагманских Xiaomi.

Ожидается, что вместе с Pro+ версией будут представлены и другие модели серии – Redmi Note 15 Pro и Note 15. А уже в сентябре пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16.

