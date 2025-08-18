Xiaomi показала дизайн Redmi Note 15 Pro+ в преддверии скорого запуска / фото Xiaomi

Xiaomi подтвердила, что линейка Redmi Note 15 дебютирует 21 августа. За несколько дней до презентации компания показала дизайн топовой модели Redmi Note 15 Pro+ и рассказала об особенностях новинки.

Redmi Note 15 Pro+ будет иметь дизайн, аналогичный прошлогоднему Note 14 Pro+, с квадратными островками камеры. Телефон предложит изогнутый корпус и четырехугольный дисплей.

Redmi Note 15 Pro+ позиционируется как самое прочная и долговечная модель в истории бренда. Спереди она оснащена усиленным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass в сочетании с задней панелью из стекловолокна. По результатам внутренних тестов смартфон сохранил работоспособность после 50 падений на гранитную поверхность с высоты 2 метров.

Еще одна примечательная особенность, которую подтвердила Xiaomi – это сертификация по стандарту IP69K. Это позволяет телефону получить статус "настоящего водонепроницаемого".

Redmi Note 15 Pro Plus

Технические характеристики смартфона пока не раскрыты, но последние сообщения говорят, что он будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, тройной камерой с 50-Мп телеобъективом, батареей 7000 мАч и еще неанонсированным чипсетом Snapdragon 7s Gen 4. 

Также некоторые источники утверждают, что серия Redmi Note 15 может стать первыми телефонами Redmi с поддержкой спутниковой связи, что ранее было прерогативой флагманских Xiaomi. 

Ожидается, что вместе с Pro+ версией будут представлены и другие модели серии – Redmi Note 15 Pro и Note 15. А уже в сентябре пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16

