Украина также планирует запустить собственное производство ядерного топлива для блоков АЭС.

Кабинет министров планирует до конца 2026 года начать строительство 3 на 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом говорится в проекте Плана деятельности правительства, который был представлен сегодня в Киеве.

Согласно документу, до 31 октября 2025 года правительство планирует откорректировать технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков, а до 31 декабря - разработать и подать в парламент законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков.

Начать строительство энергоблоков на Хмельницкой АЭС чиновники планируют до 31 декабря 2026 года. В то же время, не понятно, какие реакторы будут использованы при достройке блоков ХАЭС. Как известно, Минэнерго проводило переговоры о закупке в Болгарии двух реакторов российского производства, но о результатах не сообщалось.

Также в планах правительства - создание собственного производства ядерного топлива. Для этого, в частности, параллельно планируется начать строительство ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов.

Это означает, что чиновники планируют в перспективе отказаться или, по крайней мере, сократить закупку ядерного топлива за рубежом. Как известно, Украина, несмотря на собственные огромные запасы урана, долгое время покупала ядерное топливо у "Росатома", а позже перешла на американское ядерное топливо от "Westinghouse".

29 июля министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина продолжит переговоры с Болгарией о покупке двух реакторов российского происхождения для достройки Хмельницкой АЭС.

Впервые о достройке двух блоков на Хмельницкой АЭС заговорили еще в 2024 году. По словам главы Энергоатома Петра Котина, это нужно для компенсации потери доступа к оккупированной Запорожской АЭС.

26 февраля 2025 года Верховная Рада дала "зеленый свет" на закупку реакторов российского производства в Болгарии, но появились другие препятствия. В частности, власти Болгарии заявляли о том, что не продадут реакторы, хотя в самом Минэнерго уверяли, что не получали официальный ответ относительно реакторов.

Инициатива по достройке энергоблоков критиковалась экспертами. Аналитики отмечали, что не было проведено экспертизы относительно того, насколько реакторы из Болгарии подойдут Украине. Таким образом, существует риск, что после приобретения они так никогда и не заработают.

