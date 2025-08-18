Фанаты сходят с ума из-за их встречи.

Голливудские подруги, которые уже десятилетиями остаются символом сериала "Друзья", снова "взорвали" сеть совместной фотографией.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, чья дружба давно вышла за пределы съемочной площадки, опубликовали совместное фото в Instagram, подписав его такой строкой: "Мы так мило выглядим рядом друг с другом".

Публикация произвела настоящий фурор - пост уже набрал более 974 тысяч лайков и почти 4,5 тысячи комментариев. Пользователи засыпают актрис комплиментами, называют их "вечными иконами" и признаются, что видеть их вместе - настоящая ностальгия по "Друзьям".

Это не первый случай, когда Энистон и Кокс демонстрируют свою близость на публике, однако каждое новое появление в соцсетях мгновенно становится событием. Их союз до сих пор считают уникальным примером голливудской дружбы, которая выдержала испытание временем, популярностью и карьерными вызовами.

Признание актеров Друзей

Напомним, ранее актер Стивен Парк, который снялся в нескольких эпизодах "Друзей", рассказал о токсичной атмосфере и расизме на съемочной площадке культового сериала.

А Энистон, комментируя смерть своего коллеги и друга Мэттью Перри, который страдал от зависимостей, сказала, что они начали оплакивать его задолго до этого.

