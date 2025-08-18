Человек склонен определять себя через вещи, которыми владеет, а также через прошлый опыт.

Некоторым людям особенно сложно расставаться с тем, что давно перестало приносить радость или пользу. Если вы узнали себя в этом описании, вполне возможно, что дело в особенностях вашего знака Зодиака, и астрология подскажет, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Кэрол Старр отметила, что есть два знака Зодиака, для которых отказ от старых связей или ненужных вещей становится настоящим испытанием, даже если речь идет о токсичных отношениях или бесполезных предметах.

Схожую мысль высказывает и нейробиолог Анн-Лор Ле Канфф. Она утверждает, что человек склонен определять себя через вещи, которыми владеет, а также через прошлый опыт - будь то разочарования, несбывшиеся мечты или болезненные воспоминания. В итоге многие продолжают держаться за то, что уже давно пора оставить в прошлом.

Близнецы

Хотя Близнецы считаются одним из самых гибких и приспосабливающихся знаков зодиака, именно им бывает особенно тяжело отпускать людей и вещи.

По словам экспертов, у Близнецов часто проявляются разные типы "накопительства": кто-то не расстается со старой одеждой, кто-то годами хранит кухонную утварь, а кто-то покупает новое, но никогда не избавляется от старого.

При этом внешне представители этого знака могут казаться несентиментальными. Но истинная причина в другом: они склонны откладывать момент расставания до тех пор, пока вещь буквально не придет в негодность.

Близнецы умны, изобретательны и всегда хотят подстраховаться, поэтому окружают себя людьми и предметами, которые может быть, когда-то пригодятся. Но чаще всего это заканчивается тем, что вещь уходит в ящик и больше никогда не используется - хотя и остается на всякий случай.

Рыбы

Рыбы - пожалуй, самый эмоциональный и трогательный знак зодиака. Их главная слабость - неспособность отпустить прошлое, даже если оно давно стало тяжелым грузом.

Для Рыб все имеет эмоциональную ценность, говорят эксперты. Это может быть старая майка от бывшего, подарок детства или даже случайная мелочь, связанная с воспоминанием.

Даже если Рыбы решают двигаться дальше, их щедрое и доверчивое сердце мешает им закрывать двери окончательно. Они легко прощают и снова позволяют людям возвращаться в свою жизнь, из-за чего окружающие нередко пользуются их добротой.

Ситуацию усложняет влияние Нептуна - планеты, управляющей Рыбами. Эта энергия делает их склонными к зависимостям и привычкам, от которых крайне сложно отказаться. Поэтому Рыбы продолжают держаться за то, что уже не приносит им пользы, но кажется им важным.

