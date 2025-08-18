Осадков в столице не будет.

Во вторник, 19 августа, в Киеве ожидается спокойная летняя погода без дождей и жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет свежо, температура снизится до +14°...+15°, а днем столбики термометров поднимутся до +23°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Небольшой западный ветер добавит свежести. Атмосферное давление сниженное и продолжит постепенно снижаться, 746-748 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +14°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +9°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 19 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, ясно.

В Симферополе во вторник будет ясно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

Вас также могут заинтересовать новости: