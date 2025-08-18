Исполнительница раскритиковала тех, кто выбрал славу в России или сбежал из Украины.

Украинская певица ZHANNET публично выступила против артистов, которые в самый тяжелый для страны момент выбрали молчание или сотрудничество с Россией. Свое мнение по этому поводу она высказала в комментарии УНИАН, не скрывая эмоций. По ее словам, для нее такое поведение - это не просто равнодушие, а прямая измена.

Артистка подчеркнула, что звезды, которые получили славу на украинской сцене, обязаны были выразить свою гражданскую позицию. Особенно во время полномасштабной войны, когда каждый голос имеет значение.

"Артисты - это не просто развлечение. Это те, кто формирует мысли, влияет на общество. Их молчание - как нож в спину. Они промолчали тогда, когда надо было кричать. Некоторые - даже вышли на сцены страны-агрессора. Это уже не молчание. Это коллаборация", - заявила исполнительница.

Она убеждена, что после нашей победы не должно быть никакого "второго шанса" для таких артистов, как Повалий или Лорак. Их возвращение на украинскую сцену будет болезненным для тех, кто пережил оккупацию, потерял родных, защищал государство с оружием в руках.

"Они потеряли моральное право быть частью нашего культурного пространства. Если они молчали тогда, когда горели наши города, то их песня здесь больше не должна звучать. Это было бы оскорблением для каждого, кто боролся и выжил", - подчеркнула певица.

ZHANNET добавила, что многие украинские артисты сознательно отказались от концертов в РФ еще задолго до полномасштабной войны. Они выбрали путь правды, даже если это означало потерю больших гонораров. И именно они сегодня являются настоящим примером для страны. Исполнительница считает, что многие артисты променяли совесть на славу, потому что им было выгодно оставаться в российском медиапространстве:

"Им казалось, что они смогут сидеть на двух стульях, зарабатывать в России и оставаться нейтральными. Но сегодня это уже невозможно. Быть нейтральным - это тоже позиция. И она явно не про Украину".

Отдельная тема, которая вызывает у исполнительницы гнев, - получение российского гражданства некоторыми бывшими украинскими артистами. По ее мнению: такой шаг - окончательная черта, за которой уже нет возврата:

"Как только они берут в руки российский паспорт, они отрезают себя от всего украинского. Это выбор не просто территории - это выбор против народа, который тебя слушал, аплодировал, считал своим".

ZHANNET также высказалась и о тех, кто в первые дни полномасштабного вторжения поспешно покинул страну. Она не называла конкретных имен, но не скрывала, что речь идет, в частности, о Потапе и Олеге Виннике.

"Даже если кто-то потом начал помогать из-за границы, первое, что запомнилось, - это бегство. Люди остались здесь, жили в подвалах, волонтерили, воевали. А звезды - исчезли. Для меня это предательство. Неприкрытая и болезненная", - сказала певица.

При этом она призналась, что в ее кругу не было артистов, которые пошли на коллаборацию или молчали. Она этим гордится:

"Рядом были только те, кто пел для своих, кто поддерживал, кто волонтерил и выступал в воинских частях. Я не хочу даже пересекаться с теми, кто выбрал славу в России вместо правды в Украине".

Напомним, на днях певец Олег Винник назвал Германию своим домом и заявил, что у него нет украинского паспорта.

