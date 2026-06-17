Владелец работает в РФ и купил украинский порт: СБУ расследует обстоятельства приватизации порта 'Усть-Дунайск'

Следствие установило происхождение средств, использованных для приватизации порта "Усть-Дунайск".

Пересыпский районный суд Одессы разрешил проведение обысков в рамках уголовного производства, в котором фигурирует владелец группы компаний Transship Андрей Иванов.

Об этом говорится в судебном постановлении от 14 мая 2026 года. Как пишет Elit Expert, согласно материалам следствия, СБУ установила обстоятельства коллаборационной деятельности представителей группы компаний "Трансшип". В частности, речь идет о деятельности предприятий, зарегистрированных на временно оккупированной территории Крыма: ООО "Краншип", ООО "Трансшип-Агент" и ООО "Керченская морская верфь "Фрегат"".

Следствие отмечает, что эти структуры осуществляли хозяйственную деятельность во взаимодействии с органами власти Российской Федерации и передавали материальные ценности военным формированиям оккупационных властей в Крыму.

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Досудебное расследование касается приватизации имущественного комплекса ГП "МТП Усть-Дунайск". По данным СБУ, именно Иванов стоял за приобретением государственного актива через связанные компании.

Как указано в судебном постановлении, в апреле 2023 года победителем аукциона по продаже имущественного комплекса порта стало ООО "Эликсир Украина", которое уплатило за объект 241,2 млн грн.

Следствие установило происхождение средств, использованных для проведения приватизации порта "Усть-Дунайск".

В частности, в материалах дела упоминается сербская компания DOO VIMEKSIM SRB, находящаяся под контролем Иванова, которая перечислила ООО "Эликсир Украина" $2,88 млн, а вторая часть средств в размере 3 млн евро была получена в качестве кредита от "Банка Восток" под залог активов компаний Иванова. Указанные средства были потрачены на финансирование сделки по приватизации порта "Усть-Дунайск".

Суд разрешил провести обыски с целью изъятия документов, электронных носителей информации и других материалов, которые могут иметь значение для расследования.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Изложенные в деле обстоятельства не являются доказательством вины, а окончательное решение выносит суд.

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