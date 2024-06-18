Ему назначили меру пресечения в виде 2 млн грн залога.

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему Сил территориальной обороны "Юг" в виде 2 млн грн залога - военного обвиняют в привлечении бойцов к строительству имения.

Как информирует Государственное бюро расследований, 3 июня правоохранители сообщили о подозрении командующему регионального управления Сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

"Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой", - говорится в сообщении.

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Командующему инкриминируют превышение служебных полномочий, причинившее существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В ГБР отмечают, что не согласны с мерой пресечения, избранной райсудом Одессы.

"Прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн", - заявили в бюро.

За содеянное чиновнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, полковник с мая по ноябрь 2023 года вместо боевых дежурств в служебное время незаконно привлекал трех военнослужащих батальона обеспечения и охраны к проведению строительства (ремонта) частного дома в Одесской области.

"Таким образом он незаконно отстранил их от выполнения боевых задач и от выполнения обязанностей военной службы", - отметили в прокуратуре.

На Закарпатье чиновник ТЦК использовал труд военных на строительстве

На Закарпатье разоблачили руководство районного Территориального центра комплектования, которое использовало военнослужащих для строительства собственного дома. По данным ГБР, с начала марта 2023 года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного ТЦК и СП солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении.

Отмечалось, что военный комиссар родился и учился на территории РФ, строить имение заставлял мотивированных и патриотических настроенных подчиненных.

1 августа 2023 года на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта работники ГБР провели ряд обысков. Было изъято $3,5 тыс., атрибутику Российской Федерации (монеты, документы о получении образования в РФ), одежду с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента.

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