Винницкая компания "Эликсир Украина", которая в начале 2023 года приобрела на аукционе Усть-Дунайский порт, расположенный в городе Килия на Дунае, до сих пор не приняла объект в эксплуатацию. Угрозу срыва масштабного инвестиционного проекта вызвали непрофессиональные действия Фонда государственного имущества Украины при подготовке объекта к приватизации.

Как выяснили журналисты Elit Expert, публично задекларировав, что с аукциона продается весь имущественный комплекс, по сути целый порт, ФГИУ выставил на продажу лишь часть в нем.

"По сути из – за того, что имущество было "продано" Фондом не разделенным, даже госрегистратор не имеет права регистрировать его на нового владельца", - поясняет издание.

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Журналисты информируют, что в состав порта "Усть-Дунайск" на сегодня входит "портовый пункт Килия", целостный имущественный комплекс которого находится в общей долевой собственности между ФГИУ и ООО "Морской порт Дунай Килия" ("МВД"), аффилированным с портовым оператором – компанией "зерновой терминал Килия" ("ЗТК"), в таких долях: 94/100 доли комплекса зданий и сооружений государственной собственности находится на балансе ГП "МТП Усть-Дунайск", а 6/100 доли - в собственности ООО "МВДК" и в аренде ООО "ЗТК". Эта доля была куплена на торгах в 2007 году, после чего была дважды одобрена судебными решениями, перепродана и не оспаривалась. Более того, лица, контролирующие его, не менялись с 2007 года по настоящее время.

Второй совладелец имущественного комплекса-непосредственно "ЗТК" имеет единственный в портовом пункте стационарный перевалочный зерновой комплекс. С мая 2022 года по июль 2023 года компания перевалила 200 тыс. тонн зерновых грузов и обработала около 50 судов.

В "ЗТК" заявляют, что право собственности у компании долевое, поэтому когда стало известно о подготовке к приватизации, ООО решило выделиться в отдельное хозяйство со своим имуществом.

При этом в компании подчеркивают, что не препятствуют приватизации, но в то же время не хотят, чтобы у них отбирали имущество. Поскольку, по их мнению, ФГИУ незаконно выставил на торги объект, на который нет целого права собственности, то компания инициировала судебные дела №№910/4588/23; 916/102/23; 916/186/23; 910/6314/23 об отмене аукциона, договора и приказов ФГИУ, а также распределения собственности совладельцев.

ФГИУ также выставил на продажу автомобильную дорогу, принадлежащую Администрации морских портов Украины (АМПУ), ведущую к порту. Хотя, согласно Закону "О морских портах Украины", она не может быть отдана в частные руки.

"В результате именно этот беспорядок в составлении приватизационных документов породил судебные иски и открытие уголовных производств", – пришли к выводу журналисты.

В свою очередь, по последней информации, "Эликсир-Украина" из-за невозможности распоряжаться всем имущественным комплексом намерен отказаться от покупки порта и вернуть свои средства.

Напомним, аукцион по продаже Усть-Дунайского порта стал первым в истории Украины. В нем принимало участие восемь участников. Стартовая цена лота (60 млн грн) во время торгов выросла более чем в три раза, а победитель, компания "Эликсир Украина", купила порт за 201 млн грн. фактически покупателю пришлось заплатить почти 250 млн грн, учитывая НДС и 3% Prozorro.

Новый собственник обязался выплатить задолженность по заработной плате, не увольнять работников, а в перспективе — модернизировать склады, приобрести современную перегрузочную технику, расширить номенклатуру грузов и построить зерновой элеватор на 50 тыс. тонн.