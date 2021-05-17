Всего в Украине вакцинировано 956 тыс. граждан.

В Украине в эти выходные начали прививать людей, записавшихся на вакцинацию через приложение «Дія», пока это касается только лиц старше 65 лет.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, Зеленскому доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение «Дія».

Читайте такжеУкраинцам, записавшимся на вакцинацию через "Действие", будут делать прививки в выходные дни

Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

Кроме того, президент поинтересовался состоянием выплаты материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года.

Как доложили главе государства, всего было зарегистрировано более 360 тыс. заявок на получение такой помощи, по 120 тыс. из них уже осуществлены ​​выплаты.

Премьер-министр сообщил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн, и в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio товары в Южной Корее.

В Украине по состоянию на утро 17 мая от коронавируса привито 940 160 человек, из них получили одну дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 18 394 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров