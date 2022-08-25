Самые лучшие показатели безопасности учебных заведений зафиксированы в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

До начала учебного года в очной форме готовы более 50% учебных заведений Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"По состоянию на сейчас, к началу образовательного процесса в очной форме обучения по показателям безопасности готовы более 50% учебных заведений", - рассказал Енин.

По его словам, лучшие показатели безопасности зафиксированы в Черновицкой области – около 82% учебных заведений. Примерно такой же процент в Закарпатской и Львовской областях.

В то же время наименее готовыми к началу учебного года с точки зрения безопасности являются образовательные учреждения в Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Сумской и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, Министерство науки и образования Украины разработало несколько моделей для начала учебного года. Формат обучения будет зависеть от ситуации в стране и может быть изменен в любое время.

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