Отмечается, что министерство имеет сдержанный оптимизм относительно начала образовательного процесса с 1 сентября.

По состоянию на сегодня 41% школ и детсадов отвечают требованиям безопасного образовательного процесса в Украине.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня проведено более 21 тысячи проверок. Это почти 80% учреждений общего среднего и дошкольного образования по Украине. Мы на сегодня имеем готовность 41%. Если 5 июля мы имели лишь 11%, то сегодня мы имеем 41% объектов, которые готовы, и подписаны акты относительно безопасного начала образовательного процесса", - сказал он.

По его словам, министерство имеет сдержанный оптимизм относительно начала образовательного процесса с 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

21 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованных укрытий для пребывания там детей во время воздушных тревог. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

На днях в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что учебный процесс может быть в смешанном режиме.

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