Формат обучения будет зависеть от ситуации в стране и может быть изменен в любое время.

Министерство науки и образования Украины разработало несколько моделей для начала учебного года.

Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире информационного телемарафона.

"Министерство науки и образования разработало несколько моделей для начала учебного года. Самое главное, это зависит от ситуации в стране. Благодаря ВСУ мы уверены в нашей победе, но мы не должны забывать о том, что есть временно оккупированные области или те, где происходят боевые действия, которые непосредственно несут угрозу для жизни и здоровья всех слушателей и участников образовательного процесса", - сказал Витренко.

Он отметил, что для временно оккупированных территорий и тех, которые находятся на линии разграничения, предусмотрено исключительно онлайн обучение.

"Если, согласно приказу Минреинтеграции, территория является временно оккупированной, то там учебный год начнется в онлайн формате. Если территория является особо опасной, то есть это линия разграничения плюс 40-60 км, это та территория, которая может быть под воздействием артиллерийского огня, то там также будет онлайн образование. Школа является территорией безопасности и, если опасная территория, то обучение будет проходить исключительно онлайн", - акцентировал Витренко.

Он добавил, что в тех регионах страны, где позволяет ситуация безопасности, для слушателей образования и участников образовательного процесса рассматривается несколько вариантов и среди них офлайн обучение.

"Министерство образования и науки делает все, чтобы у каждого человека был выбор. Поэтому мы должны учитывать мнение и тех людей, которые за офлайн обучение, и тех, кто за онлайн. Мы формируем такие предложения, которые позволят в любое время изменить форму обучения. То есть, то люди захотят онлайн или офлайн. Не нужно волноваться - никого не отчислят. У нас в стране сейчас идут военные действия, поэтому каждое решение должно действительно быть обусловлено безопасностью", - подчеркнул Витренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что сейчас 41% школ и детсадов отвечают требованиям безопасного образовательного процесса. По его словам, министерство имеет сдержанный оптимизм относительно начала образовательного процесса с 1 сентября.

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