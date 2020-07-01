цей матеріал доступний українською

В Киеве усиливают карантин

12:15, 01 июля 2020
Общество
1936 0
Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни, объяснил мэр Киева / УНИАН

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте такжеМинздрав устал предупреждать. Чем могут закончиться жаркие выходные на одесском побережье

В городе, в частности, ограничат время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (кинотеатров, в том числе) – до 22:00.

Кроме того, ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера – с 22:00.

«Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства», – отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине подтвердили 664 случая коронавирусной болезни. Лидерами антирейтинга стали Львовская, Закарпатская и Ривненская области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter