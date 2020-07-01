В Киеве усиливают карантин

Кличко объяснил, какие ограничения столичная власть возвращает.

Столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В городе, в частности, ограничат время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (кинотеатров, в том числе) – до 22:00.

Кроме того, ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера – с 22:00.

«Ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства», – отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине подтвердили 664 случая коронавирусной болезни. Лидерами антирейтинга стали Львовская, Закарпатская и Ривненская области.

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