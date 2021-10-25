В Харькове на месте когда-то заброшенного парка открыли современный Сквер Мыслителей: с бесплатным Wi-Fi, зарядными устройствами для смартфонов и уникальной скульптурой с технологией дополненной реальности. Сквер расположен по адресу: ул. Полтавский шлях, 22.

В центре композиции - шестиметровый бронзовый монумент с фигурами трех мыслителей: украинского философа Григория Сковороды, азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова и казахского поэта Абая Кунанбаева.

Этот триптих является символом мультикультурности города единства народов Украины, Казахстана и Азербайджана, рассказал автор идеи, единственный меценат проекта, почетный консул Казахстана в Харькове, Президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли. Позади памятника установлены три флагштока с поднятыми флагами каждого государства.

"Харьков - многогранный и мультикультурный город, который сочетает в себе различные национальности, культурные течения, стили архитектуры. Эта символическая скульптура прекрасно воплощает в себе дух нашего города. Как человек, родившийся в Азербайджане, длительное время живет в Украине и является Почетным консулом Казахстана в Харькове, я прекрасно понимаю важность мультикультурности и дружеских отношений разных стран", - отмечает Эмин Наджафли.

Автор монумента - известный в Харькове скульптор Сейфаддин Гурбанов. Инсталляция имеет уникальный поворотный механизм, благодаря которому делает полный оборот за 3 минуты. К тому же, это единственная конструкция в Украине, установленная на территории фонтана.

Благодаря своей уникальности, скульптура и сквер попали в Книгу рекордов Украины. Свидетельство о национальном рекорде в категории "Искусство, впервые" вручили Эмину Наджафли во время церемонии открытия.

Кроме того, скульптура - интерактивная. Считав QR-код с помощью смартфона, можно посетить виртуальную экскурсию от Григория Сковороды.

"Это важный образовательный кейс. Ведь современное образование - это не только сидение за партой, но и использование новейших технологий и гаджетов. Когда ты получаешь знания, в буквальном смысле, на ходу", - акцентировала народный депутат, председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Для харьковчан открытие Сквера превратилось в настоящий семейный праздник. Гостей бесплатно угощали национальными блюдами украинской, азербайджанской и казахской кухни. В частности, традиционным восточным шашлыком, который готовил отец мецената проекта Эмина Наджафли. Всего национальные блюда попробовали около 3 тысяч гостей.

Со сцены звучали мировые хиты от музыкальной группы Prime Orchestra, а также украинского певца Сергея Бабкина.

Официальную церемонию открытия посетили почетные гости из Верховной Рады Украины, министерств, Харьковского Дипломатического клуба, посольств Казахстана, Азербайджана и Вьетнама, представители местной власти. После торжеств гости присоединились к высадке деревьев в сквере.

"Это место должно стать неким "магнитом" для горожан и гостей Харькова. И таких скверов должно быть как можно больше", - отметил посол республики Казахстан в Украине Дархан Калитаев.

Автор: Григорий Бондарь