У контрактников будет гарантированная отсрочка: Федоров впервые озвучил условия

По истечении срока действия контракта военнослужащим будет предоставлена отсрочка от призыва.

Новая контрактная система предусматривает способы учета срока службы военных. Об этом говорится в сообщении министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram, который рассказал о подготовке армейской реформы.

Он пояснил, что после завершения действия контракта военные гарантированно получат отсрочку. При этом ее продолжительность будет зависеть как от типа контракта, так и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

"Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы", – подчеркнул Федоров.

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Он отметил, что гарантированная отсрочка от службы составит полгода. А ее дальнейшие сроки – от типа контракта и боевого пути.

Он привел два примера:

Если гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев, а во время службы четыре месяца провел в боевых условиях, то он получит полтора года отсрочки: гарантированную законом и 12 месяцев за боевые действия.

подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев, а во время службы четыре месяца провел в боевых условиях, то он получит полтора года отсрочки: гарантированную законом и 12 месяцев за боевые действия. Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий , то его сроки отсрочки будут другими. Во-первых, срок действия контракта составит 10 месяцев. Если военный служит с 2021 года, то он получит дополнительную отсрочку – по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го. Поэтому у него будет дополнительно два года и один месяц. И после завершения контракта военный получит в общей сложности 3 года и 7 месяцев отсрочки.

Также Федоров анонсировал постепенное увольнение со службы военных, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых заданиях. "Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", – сообщил он.

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Напомним, что военным вскоре должны повысить зарплаты. По словам президента Владимира Зеленского, планируется увеличить выплаты военным в тылу как минимум до 30 тысяч гривен. При этом, чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше будет выплата. А пехотинцы на первой линии, по его словам, будут получать в среднем 300 тысяч гривен.

Также планируется ввести контрактный механизм службы. Срок действия контрактов составит 10, 14 и 24 месяца. А по истечении срока действия военнообязанные получат право на отсрочку.

В результате проведенной реформы Сил обороны планируется начать демобилизацию тех, кто находится в армии с 2022 года. В то же время, по мнению народного депутата Александра Федиенко, демобилизация возможна не ранее середины 2027 года.

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