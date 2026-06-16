Военнослужащий из Ривненской области два года скрывался после СЗЧ: как его наказал суд

Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание фигуранта невозможны без изоляции от общества.

Костопольский районный суд вынес приговор военнослужащему, который в декабре 2023 года самовольно покинул место службы (далее СЗЧ – самовільне залишення частини). Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда, пишет ITV Media Group.

Суд установил, что солдат, призванный во время мобилизации, 18 декабря 2023 года покинул место дислокации воинской части, которая на тот момент находилась в Ровенской области. Правоохранители задержали его 18 февраля 2026 года.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако суд не нашел оснований для назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

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Действия солдата квалифицировали по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения).

Несмотря на положительную характеристику обвиняемого, суд пришел к выводу, что его исправление и перевоспитание невозможны без изоляции от общества.

Костопольский районный суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания – с 18 февраля 2026 года. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Подробнее о других случаях наказания за СЗЧ

Ранее на Волыни суд наказал мужчину, который дважды самовольно покинул часть после ранений на фронте. Военный впервые самовольно покинул часть 2 сентября 2022 года без разрешения командира. К службе он вернулся только в январе 2024 года. Впрочем, уже через несколько месяцев он снова покинул место службы, на этот раз – более чем на год. Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также в Черниговской области суд вынес приговоры двум военным за СЗЧ. Один из них отказался приносить присягу, а впоследствии сбежал, а второй – самовольно покинул воинскую часть, имея непогашенную судимость. Одного из осужденных суд признал виновным по двум статьям, а другого – по одной.

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