Больше половины украинцев не верят официальным данным о количестве больных COVID-19

Также, как показало социологическое исследование, более трети украинцев во время карантина продолжили работать, как обычно, и более 12% граждан перевели на дистанционную работу, 3% граждан потеряли работу.

54,7% граждан не доверяют официальным данным о количестве больных в Украине COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты телефонного опроса, проведенного социологическими компаниями Active Group и "Клуб экспертов".

Глава компании Александр Позний отметил, что 34,2% опрошенных украинцев не доверяют официальным данным о количестве больных COVID-19, поскольку считают их завышенными, 20,5% - не доверяют, потому что считают их заниженными, 14,9% - доверяют частично, 18,6% - полностью доверяют, 8,1% - затруднились ответить, 3,7% - отказались отвечать.

Читайте такжеВ Киеве вновь подскочило количество инфицированных COVID-19: за сутки более сотни новых больных

Ответы на вопрос «Как изменилась ваша работа во время карантина?» распределились следующим образом: 34,8% респондентов выбрали ответ «Никак, продолжаю работать, как обычно»; 12,4% опрошенных ответили, что их перевалы на дистанционную работу; 10% - отправили в отпуск за свой счет; 5% - сокращен рабочий график; 3,1% - сократили, уволили с работы; 1,9% - отправили в отпуск с сохранением заработной платы; 1,9% опрошенных затруднились ответить; 30,4% сообщили, что и так не работают (пенсионеры).

Исследование проводилось с 10 по 12 июля методом сбора первичной информации - в виде телефонного опроса. Выборка двухступенчатая, репрезентативная по полу и возрасту. Генеральная совокупность - мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие на территории Украины, за исключением оккупированных территорий АР Крым и ОРДЛО. Объем выборки - 1 тыс. респондентов, теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram