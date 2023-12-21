Вооруженные Силы Украины получили сразу четыре полноприводных внедорожника высокой проходимости Nissan Navara - машины передал бойцам благотворительный фонд Favbet Foundation.

Как сообщили представители фонда, благодаря автомобилям воины выполняют боевые задачи на критически важных точках фронта на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation получили ВСУ и другие Силы обороны страны за все время с начала полномасштабного вторжения России.

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К примеру, 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek поехали на помощь ударным ротам "Армии дронов".

Также у Вооруженных Сил Украины при содействии фонда появились более 130 дронов различного типа, в том числе ударного.

Если говорить о денежном эквиваленте, то суммарно ВСУ и другие Силы обороны получили помощь при содействии Favbet Foundation более чем на 190 млн грн.

Для справки: Favbet Foundation - это благотворительный фонд, который основали в 2020 году. Фонд активно поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.