Соломия Витвицкая назвала ориентировочную дату завершения восстановления нового корпуса "Охматдета"

По словам ведущей, восстановление пострадавших корпусов больницы уже началось.

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая дала откровенное интервью Алине Доротюк, где рассказала о своем пути от корреспондента до ведущей, обучение в Германии, отношения с коллегами из 1+1, знакомство с любимым. Обсудили также острый вопрос восстановления детской больницы Охматдет после ракетного удара России 8 июля 2024 года.

Соломия рассказала, что восстановление пострадавших корпусов больницы уже началось. В частности, реконструкцию нового корпуса оплачивает благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", где Витвицкая выступает председателем Наблюдательного совета. 25 июня 2025 года фонд направил первые 15 млн гривень подрядчику. Она отмечает, что конечный срок сдачи объекта - 31 декабря 2025 года.

"Наша главная задача - чтобы новый корпус отстроили как можно быстрее, максимально прозрачно и качественно", - говорит Соломия.

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На вопрос Алины Доротюк о выборе компании, которая будет заниматься восстановлением корпуса, Витвицкая объяснила, что фонд является плательщиком и никоим образом не влиял на процесс отбора:

"Документацию готовили Минздрав и больница. Охматдет объявлял тендер. Трехстороннее соглашение подписано между фондом, как плательщиком, между больницей и подрядчиком - мы платим и контролируем. К выбору застройщика никакого отношения мы не имеем. На платформе Prozorro был организован тендер закупки, этот застройщик предложил самую низкую цену. Он имеет опыт. Кстати, как раз достраивал этот корпус - это его детище фактически. Мы только платим деньги и контролируем процесс".

Соломия рассказала, что кроме восстановления нового корпуса у фонда также есть параллельные проекты. Так, сейчас команда закупила оборудование для бассейна, который восстановили незадолго до ракетного удара, оплачивает обучение реабилитологов. Также закуплено оборудование для лечения суставов для львовского Охматдета. Прорабатывается строительство бассейна для младенцев и реконструкция отделений в поликлинике для ментального здоровья.

"Мы обо всем отчитываемся - все на страницах наших в соцсетях, на сайте. Это конкретные факты. Сейчас на счетах фонда 400 миллионов, 15 миллионов уже переведено. Идут параллельные проекты, потому что донаты параллельно поступают и в дальнейшем", - говорит Соломия.

Смотрите полное интервью по ссылке.

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