Минздрав: к смягчению карантина не готовы 7 областей Украины

Это Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

К переходу на смягчение карантина не готовы Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня только в одной области показатель загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% - это Черновицкая область, где показатель составляет 54,5%.

Также, сказал Ляшко, установленном правительством показателю среднего количества тестирований на COVID-19 не соответствуют три области.

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«Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА, оно должно составлять больше чем 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. Сегодня мы перечислили новые показатели, и по тестированиям у нас не проходят на данный момент Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)», - отметил главный санитарный врач.

Кроме того, заявил Ляшко, показателям инцидентности за последние семь дней не отвечают Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В частности, правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которая должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и імуноферментого анализа должна составлять более, чем 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 21 тыс. 584 случая заболевания COVID-19, 7 тыс. 575 человек выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки заболели 339 человек.

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