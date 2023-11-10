Новость подготовлена и размещена на правах рекламы.

В октябре украинское лицензионное онлайн-казино slotoking празднует свой день рождения. Специально в честь этого события на сайте началась новая рекламная кампания "Ищем 11 королей".

Согласно ее концепту на сайте запустили 6-недельный турнир с разнообразными соревнованиями: раздача бонусов, соревнования по результатам, колесо Фортуны с призами, гонки, подарочные боксы, турнир по баллам.

Кроме этого, по итогу 6-ти недель будет сформирована таблица лидеров на 1500 мест, в которой первые 11 участников с лучшими результатами и станут Королями. Они получат особую отметку в своем игровом профиле, а также особые призы.

За идейную основу всей рекламной кампании были взяты размышления о том, как бы выглядело среднестатистическое средневековое королевство, если бы им правило 11 королей. Истории известны случаи создания уний (правления двух монархов), триумвиратов (правления трех монархов), но чтобы больше - никогда.

Данная идея была разработана командой слотокинг вместе с креативным агентством "Shots", с которым они сотрудничали над предыдущими кампаниями. За организацию съемочного процесса отвечала компания "Limelite".

В новом рекламном ролике главные герои представляют себя жителями королевства с мощной монархией из 11-ти королей и королев. Через его призму креативная команда решила показать как комично это выглядело бы, если бы существовало когда-то на самом деле.

При подготовке к съемкам перед командой встала нелегкая задача: найти локацию, в которой можно было бы воссоздать данную историческую эпоху. Основной проблемой стало то, что место для съемок должно было находиться в пределах Киева, поскольку напряженный съемочный график не позволял выбрать более дальние локации. После нескольких дней скаутинга было решено, что лучшим вариантом, который соответствовал бы большинству критериев, стала Киевская крепость, а именно ее часть, более известная под названием "Косой капонир".

Однако для подобного рода идей найти локацию - недостаточно. Для того, чтобы передать весь антураж эпохи Средневековья, креативной команде необходимо было также оживить эту локацию. Так, на территории Киевской крепости был построен средневековый рынок с прилавками с разнообразными товарами и скотом - курами, гусями, лошадьми. В съемках участвовало большое количество актеров, для которых искали наряды в студиях и театрах по всей Украине.

А в качестве королевской кареты, которую припарковали посреди рынка была использована настоящая карета XVIII века.

Последние штрихи были дополнены с помощью компьютерной графики - на этот процесс ушло больше месяца.

Ролик, созданный креативной командой слотокинг в рамках рекламной кампании "Ищем 11 королей" - еще один пример чрезвычайно высокого уровня видеопроизводства в Украине. Более того, съемки рекламных кампаний на территории Украины популярны и среди многих мировых брендов - Apple, BMW, Lacoste, Nike, Google, Mercedes и другие - этот перечень может быть очень длинным.

Учитывая это, особенно интересно наблюдать за дальнейшим развитием сферы видеопроизводства в Украине.

Рекламная кампания "Ищем 11 королей" продолжается с 02.10 по 12.11.2023.

С деталями и правилами участия можно ознакомиться на сайте slotoking.ua.

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