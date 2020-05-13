Утечка персональных данных украинцев произошла более полугода назад и не связана с приложением «Дія» - Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что «Дія» является полностью защищенной системой.

Утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов «Дія».

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«То, что вы видите в интернете (новости о сливе персональной информации на одном из Telegram-каналов – УНИАН), это действительно происходило. По поводу этого открыто уголовное производство. Это происходило более, чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что приложение «Дія» является полностью защищенной системою и утечек данных с нее не происходило.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

12 мая Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

«Приложение не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отображаются в приложении «Дія», - заявили в министерстве.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.