"Слили старые базы": вице-премьер отреагировал на утечку данных миллионов украинцев, за дело взялась СБУ

Ранее в министерстве объяснили, почему слухи о сливе данных из «Дії» являются безосновательными.

Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте такжеПриложение "Действие" уже установили три миллиона украинцев - вице-премьер

Он отметил, что после того, как в Telegram заработал бот, который использует большие объемы персональных данных, сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

«Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и главное, Дія не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте, гораздо, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дія. В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в Даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка (до национализации), а также других частных (не государственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от Вконтакте, Linkedin», – пояснил министр.

По его словам, за дело взялась СБУ.

Ранее в министерстве объяснили, почему слухи о сливе данных из «Дії» являются безосновательными.