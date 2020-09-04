Центр общественного здоровья Минздрава Украины предоставил рекомендации украинским школьникам.

В Украине COVID-19 болеет 6,5% детей в возрасте до 17 лет. Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания коронавируса, чем взрослые, однако риск инфицирования среди детей такой же, как в других возрастных категориях.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

В связи с этим в ведомстве разработали рекомендации, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения на время пандемии COVID-19.

Согласно им, в портфеле ученика должно быть:

по меньшей мере две защитные маски;

карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (отдавать предпочтение гелям, не жидкость);

бумажные платочки.

Другие рекомендации:

для масок желательно выделить отдельный карман и упаковывать все маски отдельно;

школьника надо научить основным правилам пользования защитными масками, кожным антисептиком;

также ребенку нужно объяснить, что маска - это предмет личного пользования. Обмениваться масками запрещено. Также нельзя класть использованную маску рядом с чистой.

Отмечается, что детям до 14 лет использовать антисептик НЕ рекомендуется.

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Автор: Виктория Гордиенко