В Киеве дистанционное обучение в школах продлится до окончания карантина

Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

Ученики школ Киева будут учиться онлайн до полного окончания карантина, введенного в стране с целью предотвратить распространение COVID-19.

Об этом во время брифинга сегодня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте такжеШмыгаль: июнь и июль мы проживем в карантине

«Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на 4 этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы. Из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным», – ответил он.

Таким образом, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

Как сообщал УНИАН, в Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram