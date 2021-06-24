Также электросамокаты будут иметь номерные знаки.

В Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч.

Как сообщает городская госадминистрация это урегулировано подписанным сегодня меморандумом о сотрудничестве власти столицы с операторами услуг проката электросамокатов.

Отмечается, что от города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. С другой стороны меморандум подписали представители всех семи компаний, предоставляющих услуги проката электросамокатов.

По словам Усова, уже сейчас по улицам Киева ездит почти 4 тысячи прокатных электросамокатов, и до конца года их количество может достичь до 7 тысяч. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают предложенные городом правила.

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В частности, по словам Усова, среди главных ограничений, установленных меморандумом, - уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч, а в специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

"Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны", – добавил заместитель председателя КГГА.

Также, по его словам, будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди таких – Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг зданий органов государственной власти.

"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где – то еще", - сообщил Усов.

Он также добавил, что одним из важных пунктов меморандума является обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц, – с покрытием от 100 тыс. грн.

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"Чтобы такие инциденты было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям адресно передавать информацию, что позволит идентифицировать нарушителей", – отметил Усов.

По его словам, меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который определяет статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

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Автор: Инна Андалицкая