'Это такая же военная операция': Сырский рассказал о сложности ротаций на фронте

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что при ротации необходимо учитывать активность дронов, погодные условия и другие факторы.

Сейчас процесс ротации, замена военнослужащих на позициях, это такая же военная операция, как и наступление, поэтому к этому нужно тщательно готовиться. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Милитарный".

Он отметил, что в условиях тотального господства дронов, особенно в последние два года, очень трудно проводить ротации, потому что создаются зоны поражения от 30 до 50 км, куда нельзя не то что военной техникой проехать, но и обычными автомобилями.

"Создание таких зон внесло изменения в тактику, оперативное искусство, и сейчас меняются сроки и показатели глубин фронта", – подчеркнул Сырский.

По его словам, все это накладывает определенные особенности на ротацию украинских военнослужащих.

"Сейчас процесс ротации, замена на позициях, это в принципе такая же военная операция, как и наступление, потому что к этому нужно тщательно готовиться, обеспечивая прикрытие движущейся техники, обеспечение огневого прикрытия, проведение мероприятий по введению врага в заблуждение, нужно обеспечить соответствующую логистику", – сказал Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, на сегодняшний день этот процесс занимает половину времени в работе штабов.

Сырский подчеркнул, что большое количество военных находится в зоне боевых действий. По его словам, сейчас делается все для того, чтобы провести подготовку смены, которая пойдет на замену для ротации.

"Таким образом мы планируем не только обеспечить ротацию, но и проводить постоянную подготовку тех военных, которые готовятся к выполнению задач", – добавил он.

При этом он отметил, что до 15 числа каждого месяца должна быть точная информация о том, сколько людей находится на боевых позициях на передовой, сроки их пребывания.

По его словам, речь идет о сложном процессе ротации, о котором нельзя сказать, что "по команде встали и пошли". Он добавил, что здесь важно учитывать, в частности, активность дронов, погоду.

Сырский добавил, что речь идет о большом риске, поэтому нужно учесть все. По его словам, согласно данным исследования, военнослужащий сохраняет на позициях боевые качества два месяца, а после этого уже наступает моральная, физическая усталость, и этого военнослужащего нужно спасать.

Сырский изменил сроки ротации военных

Как сообщал УНИАН, в конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих задачи на передовой.

Он отмечал, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях до 2 месяцев с обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Также приказом определены обязательные требования:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военным, завершившим выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

В апреле вокруг 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого разразился громкий скандал из-за критического истощения и отсутствия обеспечения бойцов на передовых позициях.

