В ВСУ назвали основные проблемы рекрутинга: что отпугивает кандидатов на службу

Вопросы сроков службы и ротации являются одними из ключевых факторов.

Отсутствие четких ориентиров часто порождает сомнения и затягивает принятие решения кандидатами на службу. Об этом в интервью "Укринформу" сказала Александра Невидома, начальница группы рекрутинга 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Она рассказала, что недоверие к Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) влияет на рекрутинг, но не является критическим. По ее словам, это скорее фактор "дополнительных сомнений на старте".

Невидома отметила, что вопрос сроков службы и ротаций является одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на решение кандидата относительно службы в ДШВ.

"Современный кандидат хочет понимать, какой срок он будет находиться в зоне боевых действий, будет ли возможность восстановления и каким именно будет баланс службы и отдыха. Отсутствие четких ориентиров часто порождает сомнения и затягивает принятие решения", – подчеркнула она.

Три фактора, влияющие на рекрутинг

Начальница группы рекрутинга объяснила психологический фактор в этом вопросе. Так, ротации – это не только организация службы, но и поддержание морально-психологического состояния, предотвращение выгорания и поддержание боеспособности подразделений. "Кандидаты это понимают и прямо задают такие вопросы", – сказала Невидома.

Также роль здесь играет семейное решение, ведь очень часто решение о службе принимают не только лично, но и вместе с семьей. "Четкое понимание сроков и ротаций снижает напряжение в семье, повышает уровень поддержки кандидата и делает решение более осознанным", – отметила военнослужащая.

Кроме того, речь идет о влиянии на конверсию рекрутинга. Практика показывает, что когда кандидат получает четкое объяснение относительно ротаций, то вероятность зачисления возрастает, а когда информация размыта или отсутствует, то часть людей отказывается.

"То есть это один из факторов, который напрямую влияет на результат. Это один из ключевых факторов. Люди хотят понимать, как долго они будут в зоне боевых действий и будет ли восстановление. Это влияет и на решение семьи", – пояснила Невидома.

Бюрократия и "убеждение" людей

По ее словам, в этой работе приходится сталкиваться с барьерами в виде бюрократии, длительных сроков оформления и отсутствия единого подхода.

На вопрос, приходится ли "убеждать" людей, рекрутер отметила, что кто-то из кандидатов приходит уже мотивированным, а другим нужно четкое объяснение условий службы и пути от заявки до подразделения.

Неизвестная отметила, что иногда кто-то отказывается из-за честного разговора о рисках. "Честный разговор помогает сразу отсеять тех, кто не готов к реальным условиям службы, что в результате повышает качество и устойчивость личного состава", – подчеркнула она.

Рекрутер подчеркнула, что ДШВ – это "не для всех". "Но если ты здесь – значит, на тебя могут положиться", – сказала она и добавила, что "здесь быстрее всего растут – от новичка до бойца, которому доверяют в самых сложных операциях".

Мобилизованные массово болеют БЗВП – что известно

Как сообщалось, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что в некоторых учебных центрах фиксируются сотни случаев госпитализации со вспышками пневмонии среди мобилизованных, однако медицинского персонала для оказания скорой помощи критически не хватает.

Отмечается, что из-за пребывания большого количества людей в закрытых помещениях учебных центров заболевания распространяются массово.

