Били и сажали на цепь дочь: в Одесской области сообщили о подозрении супружеской паре (видео)

Соцслужба уже изымала ребенка из неблагополучной семьи, но суд решил дело в пользу матери.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области сообщили о подозрении супружеской паре и их знакомой, которые сажали на цепь 11-летнюю девочку.

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В Белгород-Днестровском районе Одесской области сообщили о подозрении супружеской паре и их знакомой, сажавшим на цепь 11-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в преступлении подозреваются 42-летняя мать ребенка, ее 40-летний муж, а также 41-летняя приятельница пары.

Инцидент произошел в апреле в одном из сел Белгород-Днестровского района.

«Тогда, по словам соседей, 11-летнюю девочку избила мать, потому что она без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали», - отметили в полиции.

По факту было открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции установили, что девочку не только били, но и сажали на цепь, чтобы не убегала из дома. Из-за цепи, которую закрывали на замок, ребенок получила травмы.

К преступлению причастны мать ребенка, ее муж, который прикрепил цепь к дивану, и подруга женщины, по совету которой супруги прибегли к такому методу «воспитания».

Как отметил заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко, поэтому дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, действия матери, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, квалифицированы по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УКУ. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в полиции заявили, что в Белгород-Днестровском районе женщина избила дочь, которая без разрешения вернулась домой из соседнего села, где взрослые употребляли спиртные напитки.

Девочку с многочисленными ссадинами и ушибами доставили в больницу, а затем – в местный Центр социальной реабилитации для детей.

Бывший инспектор патрульной полиции, общественный активист Зоя Мельник заявила, что 8 апреля девочку нашли прикованной железной цепью к кровати. По данным Мельник, семья в селе проживает три года, за это время мать неоднократно привлекалась к ответственности за аморальный образ жизни и употребление алкоголя вместе со своим мужем. Оба нигде не работают. Из-за плохого отношения девочка неоднократно убегала из дома, голодала, просила еду у соседей, не посещала школу и пр.

Девочку в 2019 году уже изымали из семьи, но судья Белгород-Днестровского суда Ольга Приемова приняла решение в пользу матери.

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