В Одесской области женщина избила и приковала к кровати 11-летнюю дочь - общественница

По факту избиения девочки полиция начала расследование.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области женщина избила и приковала к кровати свою 11-летнюю дочь.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на текущей неделе.

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Отмечается, что родители вместе с ребенком пошли в гости к знакомым, которые живут в соседнем селе. Пока взрослые употребляли спиртные напитки, 11-летняя девочка без разрешения вернулась домой, за что ее избила мать.

«За девочку вступились соседи и вызвали сельского голову, а он, в свою очередь, - полицейских», - сообщили в главке. Отмечается, что девочку с многочисленными ссадинами и ушибами доставили в больницу для оказания медицинской помощи, затем – в местный Центр социальной реабилитации для детей.

Как сообщила общественница, бывший инспектор патрульной полиции Зоя Мельник, 8 апреля девочку нашли прикованной железной цепью к кровати. Сделала это, по данным активистки, мать ребенка.

«Семья девочки в селе проживает три года, за это время мать неоднократно привлекалась к ответственности, ввиду аморального образа жизни и употребления алкоголя вместе со своим сожителем. Оба они нигде не работают», - рассказала Мельник.

По ее данным, из-за плохого отношения девочка неоднократно убегала из дома, голодала, просила еду у соседей, не посещала школу, что стало поводом для экстренного изъятия девочки из семьи. В частности, комиссия при участии полиции 23 января 2019 года установила факт прямой угрозы жизни и здоровью ребенка в связи, с чем его поместили в местный реабилитационный центр.

Как отметила Мельник, в суде 7 месяцев рассматривалось соответствующее дело. Суду были предоставлены доказательства того, что мать и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, для ребенка не созданы надлежащие условия, у него нет сезонной одежды, в доме антисанитария и прочее. Кроме того, мать не навещала дочь после ее изъятия.

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Вместе с тем, судья Белгород-Днестровского суда Ольга Приемова приняла решение в пользу матери.

«Ольга Приемова сама является бывшим сотрудником Белгород-Днестровского детского дома, также работала сотрудником местной прокуратуры. Апелляцию на решение судьи никто не подавал, и ребенка вернули матери. Как результат всей этой неудачной бюрократии – невинный ребенок, лишенный свободы и прикованный цепью», - заявила Мельник.

В полиции подтверждают, что семья находится на соответствующем учете, в том числе как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Также подтверждается, что 42-летняя мать злоупотребляет спиртным и «небрежно» выполняет родительские обязанности, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.

«В прошлом году работники Службы по делам детей изымали ребенка из семьи и обращались с ходатайством в суд о лишении женщины родительских прав, но суд вернул его матери», - отметили в главке.

По факту нанесения ребенку телесных повреждений открыто уголовное производство по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.