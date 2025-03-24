Олег Митрохин, владелец компании ООО "МИК", компании-поставщика для ВСУ, распространяет дезинформацию относительно других поставщиков, а также замечен в нечистоплотной деятельности вокруг тендеров.

Об этом пишет директор компании "ТС Трейд Украина" Олег Гумен в своей статье "Информационный хлам. Зачем врет и что скрывает компания МИК и ее влансик", опубликованной на сайте "Главред". По его словам, Митрохин и его компания ООО "МИК" занимается поставками оборонных контрактов через целый ряд подставных компаний, при этом обвиняя конкурентов в том, что они якобы поставляют в ВСУ "баллистический хлам", что является откровенной попыткой дискредитации добросовестных поставщиков по оборонным контрактам.

"Ознакомившись со статьей от 19.03.2025 г., имеем большое беспокойство относительно "осведомленности" господина Митрохина со служебными материалами ГПСУ и материалами судебного дела. Считаем, что факт неправомерного разглашения тайной и конфиденциальной информации должен быть предметом рассмотрения правоохранительных органов. Что касается "Баллистического хлама для ВСУ", как отметил господин Митрохин, то стоит отметить, что это является ничем иным, чем "информационным хламом", который освещен с целью дискредитации добросовестных поставщиков по оборонным контрактам", - говорится в тексте.

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Как отмечает Олег Гумен, победа в тендере на закупку защитных баллистических очков-масок компании "ТС Трейд Украина" над ООО "МИК" позволила сэкономить государству 5 млн грн, а на выполнение заключенного договора ООО "ТС Трейд Украина" поставили партию товара в количестве 11 500 штук. Также в подтверждение технических и качественных характеристик поставленного товара заказчик получил протокол баллистических испытаний, подготовленный аккредитованной лабораторией, который подтвердил надлежащее качество товара.

Поддельные документы "МИК"

Поставленные "ТС Трейд Украина" баллистические очки-макси, несмотря на обвинения в плохом качестве со стороны Митрохина, были изготовлены китайской компанией Guangdong Yijia Optical Technology - одним из мировых лидеров по изготовлению указанного товара.

Более того, как указывает директор "ТС Трейд Украина", ООО "МИК", бенефициаром которого является Митрохин, в 2023-2024 годах, выполняя оборонные контракты, поставляло защитные баллистические очки-маски именно производства Guangdong Yijia Optical Technology и предоставляло заказчикам документы о якобы дилерских отношениях с указанным заводом.

"Однако, как стало нам известно, документы ООО "МИК" о партнерских (дилерских) отношениях с заводом были подделаны. Об этом свидетельствует письмо завода Guangdong Yijia Optical Technology. То есть, подконтрольная господину Митрохину компания ООО "МИК" сознательно предоставила поддельные документы с целью победы в тендере, выставив при этом заведомо завышенную цену. Но, по странному стечению обстоятельств, это противоправное действие почему-то было оставлено правоохранительными органами без реагирования", - отмечает Гумен.

Коррупционные схемы на тендерах

Он также добавляет, что для достижения своих целей Митрохин использует целый ряд учреждений и ООО, таких как ООО "МИК", ООО "Эквиоптторг", ООО "Юкаторг", ООО "Пакоптторг", ООО "КМ Дисти", различные сценарии при проведении закупок, а также связи в Национальном университете обороны Украины. В частности - в Научно-исследовательском центре испытаний, экспертизы и сертификации персональных бронированных средств защиты:

"Полковник В. Седов не стесняясь прямо заявил представителям ООО "ТС Трейд Украина" о том, что пока он занимает свою должность, ООО "ТС Трейд Украина" никогда не пройдет успешных лабораторных исследований, несмотря ни на что".

Как указывает Олег Гумен, полковник Седов сделал все возможное, чтобы ООО "ТС Трейд Украина" не прошло баллистических испытаний для сдачи второй партии товара в ГПСУ, используя при этом всевозможные механизмы. Однако, ООО "ТС Трейд Украина", будучи уверенными в надлежащем качестве своего товара и не соглашаясь с "системой", все-таки получили положительный протокол баллистических испытаний в другой аккредитованной лаборатории.

Однако, сдав заказчику вторую партию товара, ГПСУ решила расторгнуть договор, мотивируя это отсутствием финансирования на осуществление оплат и уменьшением объемов закупки. Однако позже объявила о проведении упрощенной закупки, и, несмотря на то, что наиболее экономически выгодным было предложение ООО "ТС Трейд Украина", отклонила его. После того, как компания обратилась к заказчику с требованием о признании "ТС Трейд Украина" победителем упрощенной закупки, торги просто были отменены, отмечает директор "ТС Трейд Украина" Олег Гумен.

Проверка качества поставок

В сентябре 2024 года "ТС Трейд Украина" заключила государственный контракт о закупке очков-масок защитных баллистических. Но когда товар уже был завезен в Украину "система" дала о себе знать снова: полковник Седов "сделал все возможное, чтобы ООО "ТС Трейд Украина" не прошло баллистические испытания", пишет Гумен.

Однако, поскольку в Украине функционирует не одна аккредитованная на баллистические испытания лаборатория, "ТС Трейд Украина" обратилась в другую аккредитованную лабораторию, и успешно прошла двадцать лабораторных исследований. После такого количества убедительных баллистических испытаний, отмечает руководитель компании-поставщика, любые сомнения и клевета относительно "баллистического хлама для ВСУ" должны быть развеяны.

"Масштабы влияния господина Митрохина на процессы обеспечения Сил Обороны Украины на самом деле поражают и беспокоят, поскольку в результате выстроенной коррумпированной системы из государственного бюджета расходуются необоснованные средства, назначение которым в условиях войны точно бы нашлось. Аферы, совершенные аффилированными с группой компаний "МИК" компаниями, при прочной поддержке структурных подразделений Министерства обороны Украины и других учреждений и организаций, поражают своими масштабами и обязательно должны быть предметом рассмотрения правоохранительных органов", - резюмирует Олег Гумен.