С начала нового учебного года в школах Киева организовано бесплатное питание учеников 1-4 классов и 5-11 классов среди учащихся льготных категорий.

На время пандемии COVID-19 контроль за школьным питанием детей усиленный, поэтому еду выдают порционно в отдельных упаковках. Среди блюд - бургеры.

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Как сообщили в районных департаментах образования Киева, всего в школах действует система "мультипрофильного питания", работающая по принципу "шведского стола". Но на время карантина ввели изменения.

Завтраки, которые сейчас готовятся для детей - не замена горячего и мультипрофильного питания, говорят в кейтеринговой компании, пишет The Village Украины. После отмены действия карантина оно вернется в учебные заведения".

Кроме того, отмечается, что в столовых учреждениях общего среднего образования района организовано для учащихся горячее питание за родительские средства, по ценам согласно прейскуранту.

Обучение в условиях пандемии COVID-19

Обновленные правила обучения в школах при условии карантина определяют: если в классе заболеет один ученик, то на самоизоляцию отправят весь класс. Ученики 1-4 классов могут ходить в школу без маски, а учителей будут пускать на работу только после измерения температуры.

Родители школьников могут самостоятельно выбирать для них форму обучения. Доступные формы: традиционная, дистанционная, экстернат или домашняя.

По состоянию на 4 сентября в Киеве две школы перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей на COVID-19

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Автор: Виктория Гордиенко