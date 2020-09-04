На время пандемии COVID-19 контроль за школьным питанием детей усиленный, поэтому еду выдают порционно в отдельных упаковках. Среди блюд - бургеры.
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Как сообщили в районных департаментах образования Киева, всего в школах действует система "мультипрофильного питания", работающая по принципу "шведского стола". Но на время карантина ввели изменения.
Завтраки, которые сейчас готовятся для детей - не замена горячего и мультипрофильного питания, говорят в кейтеринговой компании, пишет The Village Украины. После отмены действия карантина оно вернется в учебные заведения".
Кроме того, отмечается, что в столовых учреждениях общего среднего образования района организовано для учащихся горячее питание за родительские средства, по ценам согласно прейскуранту.
Обучение в условиях пандемии COVID-19
- Обновленные правила обучения в школах при условии карантина определяют: если в классе заболеет один ученик, то на самоизоляцию отправят весь класс. Ученики 1-4 классов могут ходить в школу без маски, а учителей будут пускать на работу только после измерения температуры.
- Родители школьников могут самостоятельно выбирать для них форму обучения. Доступные формы: традиционная, дистанционная, экстернат или домашняя.
- По состоянию на 4 сентября в Киеве две школы перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей на COVID-19
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