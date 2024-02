Келси знает, что правда за Украиной, поэтому не боится жалоб полонников Путина и через свой Фонд делает все, чтобы приблизить победу.

Американская певица Келси Кимберлин за несколько месяцев получила почти 5 миллионов просмотров на YouTube, в которых показывает трагедию украинского народа и отчаянную борьбу украинцев против российского врага.

Певица не боится засилья российских комментаторов и жалоб поклонников Путина, ведь знает, что правда за Украиной.

В песне "Armageddon" Келси рассказывает о борьбе Украины как стража мира, который стремится остановить армагеддон, начавшийся против Украины в 2014 году и усилился в 2022 году.

"Президент Зеленский, выступая на церемонии Грэмми, попросил артистов использовать свою музыку для поддержки Украины, и именно это я делаю с моей песней и видео. Я приезжала в Украину для съемок этого видео. Во время военного положения, на контролируемых украинскими военными территориях, среди постоянных сирен воздушной тревоги, беспилотных и ракетных атак мы работали, чтобы показать самые страшные преступления, совершенные в Буче, Ирпене и Киеве в 2022 году", - рассказывает Келси.

Несмотря на невероятную социальную составляющую и патриотизм певицы, которая, кстати, имеет украинские корни, песни Келси являются показательно-увлекательным путешествием и с музыкальной точки зрения. Интенсивные гитары и эпические вокальные сэмплы песни "Armageddon" проводят слушателя от боли и страдания, которые испытывают украинцы ежедневно, к призывам противостоять врагу, переданных рэп-мастерством и усиленным мощным голосовым потенциалом.

В песне Another Chance To Live Again исполнительница приглашает слушателя присоединиться к коллективной памяти нации, которая учится жить заново, даже несмотря на глубокую потерю. Музыкальное многогранность и эмоциональное совершенство, подкрепленное глубоким и одновременно эмоционально-мрачным вокалом, фортепианным надрывом и оригинальными гармониями, становятся своеобразной молитвой для защиты украинцев.

"Turn Back"- очередная песня из цикла в поддержку Украины - рассказывает о судьбе жертвующих всем, ставящих свою жизнь на карту ради благородной цели и о мечтах близких, ожидающих их возвращения домой. Многослойное звучание, гармонические переходы, вокал, проникающий в каждую клетку души, не оставляют равнодушными даже тех, кто не владеет английским и заставляют вернуться к прослушиванию трека снова и снова.

Блоком песен в поддержку Украины (сюда входят и композиции "Vlad" и "We Are The Promise") американская певица еще раз показывает и своим соотечественникам, и фанам со всего мира, что музыка может вдохновлять на перемены и давать надежду даже в самые темные времена.

Не только творчески, информационно, но и финансово Келси делает все для того, чтобы приблизить победу Украины — через свой Фонд, созданный после поездки в Украину, певица оказывает помощь как военным, так и как потерявшим все, кроме надежды, рядовым украинцам

И несмотря на то, что творчество Келси разноплановое и творческое наследие, безусловно, наполняется разножанровыми произведениями, она уверяет, что украинский вопрос будет поднимать и дальше как с помощью медиа, так и через общение со слушателями со всего мира.