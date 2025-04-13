Активисты утверждают, что городские власти не хотят демонтировать монумент.

В историческом центре Одессы активисты накинули петлю на памятник российскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее видео в Facebook обнародовала основательница и руководительница организации "Делаем вам нервы" Екатерина Мусиенко.

На нем можно увидеть, группу из нескольких молодых людей на Думской площади, которая недавно была переименована в Биржевую, возле старинного монумента поэту Александру Пушкину. Напротив него - здание городского совета. Один из парней поднялся на памятник и накинул на его шею петлю, а затем слиз вниз по той же веревке, затянув тем самым петлю. Также на монумент повесили объявление "Ищу бульдозер".

"Сегодня активисты подготовили памятник Пушкину к Пасхе. Тем самым, четко дали знать, что сам деятель хочет встречать этот праздник в музее. Придерживаемся украинских пасхальных традиций - выносим из дома весь хлам!", - отметила активистка.

Она также написала, что историю "оккупации московской империей" и Советским союзом надо изучать по учебникам и экспозициям в музеях, а таких памятников не должно быть на улицах украинского города.

Мусиенко утверждает, что городской совет игнорирует демонтаж монумента и обвиняет чиновников в том, что они "обновляют фасад" и высаживают клумбы возле упомянутого памятника.

"Давайте вместе поможем Труханову (мэр города - УНИАН) найти технику, чтобы снести маркер "русского мира" в центре Одессы! Срывайте номер с объявления "Ищу бульдозер" и звоните мэру, чтобы ускорить процесс!", - добавила Мусиенко.

На записи видео также слышно, как кто-то возмущается действиями активистов. Люди кричат: "Вызывайте полицию!", "У вас, что больше проблем нет?" и тому подобное. Молодежь отвечает: "Добро пожаловать в совка!", "Долой Россию!".

Что известно о монументе Пушкину в Одессе

Памятник Александру Пушкину в Одессе - бронзовый бюст с фонтаном, расположенный на Приморском бульваре. Открытие памятника, который был возведен на средства местных властей и на пожертвования одесситов, состоялось в апреле 1889 года.

После полномасштабного вторжения РФ прозвучали заявления о том, что памятник необходимо демонтировать, поскольку он является символом российского имперского наследия и подпадает под закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине".

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса монумента. По его словам, памятник является частью истории города и размещен на территории, внесенной в список ЮНЕСКО. В 2023 году Кабмин разрешил изъять из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения и демонтировать памятники Пушкину и другим российским и советским деятелям.

Однако в 2024 году стало известно, что по распоряжению начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в Одессе должны демонтировать 19 памятников и памятных знаков, которые содержат, по данным чиновника, символику российской имперской политики. Среди них - бюст Пушкина.

Впоследствии, в декабре 2024 года, Одесский городской совет поддержал выделение средств на проектирование работ по демонтажу ряда памятников с имперской символикой. В частности, депутаты приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников, в перечне - бюст Пушкину на Приморском бульваре.

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