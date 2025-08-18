Температура заметно повысится с четверга, 21 августа.

Но этой неделе в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и колебаниями температуры. Но летние вещи пока прятать не стоит. В отдельные дни столбики термометров вновь покажут +30°...+35° и даже +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели ,18 августа, в Украине ожидаются температурные контрасты. На западе и севере до +21°...+23°. В центральной части Украины и на Харьковщине будет комфортное тепло +23°..+25°, а на юге и востоке сохранится жара +28°...+35°.

Во вторник, 19 августа, по всей стране ожидается теплая летняя погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +23°...+26°, а на юге и востоке температура снизится до +27°...+28°.

В среду, 20 августа, температура чуть повысится, но сильной жары все равно не будет. В течение дня ожидается +25°...+29°, только местами на Приазовье ожидается до +30°.

В середине недели, 21 августа, снова будут сильные контрасты температур. С запада в Украину зайдут дожди, а температура местами снизится до +23°...+26°. В то же время на остальной территории жара усилится до +28°...+32°, а в Донецкой и Луганской областях будет +33°...+34°.

Перед выходными, 22 августа, на западе Украины будут дожди и грозы, благодаря которым похолодает до +19°...+22°. Осадки также доберутся до севера и некоторых центральных областей, где температура также начнет снижаться. А вот на юге, востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях жара усилится до +30°...+36°.

Праздничные выходные в Украине, 23 и 24 августа, также будут с контрастами температур. В субботу дожди с грозами сместятся на левобережье, а в воскресенье покапает на северо-западе. К концу недели разница температура по стране уменьшится. На западе, севере, а также в Винницкой области будет +18°...+21°, а на юго-востоке +26°...+29°.

