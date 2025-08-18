По словам главкома ВСУ, для максимальной объективности ситуации прорабатывается информация из нескольких источников.

Некоторые командиры передавали высшему командованию ложные доклады о реальном положении отдельных подразделений на фронте. Такие действия несут непосредственную угрозу для личного состава.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью " РБК-Украина", комментируя информацию ресурса DeepState.

Интервьюер напомнила, что недавно этот аналитический проект, описывая ситуацию на одном из участков на Покровском направлении, написал, что "большой составляющей успеха врага является ложь с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает оценивать риски и реагировать на изменение обстановки сверху". Сырский ответил:

Видео дня

"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений. Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом. Потому что когда ты думаешь, что справа или слева есть сосед, а его там на самом деле нет, там может внезапно появиться враг. И это приводит к потерям".

Чтобы иметь объективную информацию о реальном положении дел, высшее командование получает ее из многих источников, в том числе и от DeepState.

"Я не хочу сказать, что это "последняя инстанция" в получении реалистичной информации, потому что он тоже допускает ошибки. Но это источник информации, который часто помогает получить данные об угрозе потери позиции", - пояснил он.

Также Сырский поделился, что высшее военное командование пользуется данными от партнеров и от других источников разведки. Есть прямой контакт с воинскими частями, большой объем информации предоставляют Силы беспилотных систем, которые с воздуха полностью контролируют передний край и имеют информацию о наличии военнослужащих на позициях.

"То есть именно получая информацию из многих источников, мы добиваемся ее объективности", - подытожил Сырский.

Война в Украине - другие заявления Сырского

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Сырский заявил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует вовлеченность в переговорах по завершению войны, но на самом деле ему нужно больше времени для реализации захватнических планов на фронте.

Главком признал, что сейчас ситуация на фронте является очень сложной и характеризуется продолжением стратегической наступательной операции РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: