Сырский: Мы должны всегда готовиться к войне с Россией, даже после мирного соглашения

Угроза останется, ведь враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину, отметил главком.

Украина должна всегда готовиться к войне с Россией, несмотря на дипломатические усилия по ее завершению и заключению мирных соглашений в будущем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью " РБК-Украина".

"Несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой. Даже в случае заключения мира или замораживания войны мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать самую современную, мощную, высокотехнологичную армию. Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро", - заявил Сырский.

Генерал подчеркнул, что Украина не должна забыть уроки этой войны и должна быть готова к тому, что она может продолжиться в любое время. Угроза останется, ведь враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину.

"Мы знаем, как было использовано "майское" перемирие: противник банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия. Он перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия. То есть мы должны быть готовыми к любому развитию событий", - напомнил главком.

На вопрос, верит ли Сырский в заявления россиян о том, что они могут еще три, пять, десять лет воевать, он ответил лаконично:

"Я думаю, это бравада".

Другие заявления Сырского

Напомним, ранее Сирский заявил, Путин демонстрирует вовлеченность в переговорах по завершению войны, но на самом деле ему нужно больше времени для реализации захватнических планов на фронте.

Он также признал, что сейчас ситуация на фронте является очень сложной и характеризуется продолжением стратегической наступательной операции РФ.

Кроме того, Сырский признал, что некоторые командиры передавали высшему командованию ложные доклады о реальном положении отдельных подразделений на фронте. Такие действия несут непосредственную угрозу для личного состава.

