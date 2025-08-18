Включение консервированной рыбы в свой рацион - это простой и эффективный способ воспользоваться многочисленными преимуществами омега-3

Консервированная рыба, как тунец и лосось, - отличный продукт для хранения в кладовой. Она не только удобна и доступна по цене, но и является богатым источником важных питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для поддержания здоровья мозга, уменьшения воспалений и потенциального снижения риска сердечных заболеваний.

Издание Health выяснило, какая консервированная рыба самая полезная.

Сколько омега-3 в консервированном тунце

Консервированный тунец — один из самых популярных морепродуктов во всем мире, и это неудивительно. Он универсален, доступный и является хорошим источником омега-3.

Тунец содержит два основных типа омега-3 жирных кислот: ДГК (докозагексаеновая кислота) и ЭПК (эйкозапентаеновая кислота), которые связаны с улучшением здоровья сердца и уменьшением воспаления.

Однако уровень омега-3 в тунце может варьироваться в зависимости от его вида:

светлый тунец содержит примерно 0,2–0,3 грамма омега-3 на 3 унции порции, а это около 85 грамм;

тунец альбакор - около 0,8–1,0 грамма на 3 унции порции;

тунец ахи (желтоперый) содержит примерно 0,3–0,5 грамма омега-3 на 3 унци;

тунец альбакор обычно содержит больше омега-3, но может также иметь более высокий уровень ртути.

Сколько омега-3 в консервированном лососе

Консервированный лосось обычно изготавливают из нерки или горбуши, которые богаты полезными для сердца жирами и имеют высокое содержание DHA и EPA.

В среднем, в 85 граммах консервированного лосося содержится:

нерка - около 1,0–1,2 грамма омега-3;

горбуша - около 0,7–1,0 грамма омега-3.

Преимущество лосося заключается в его стабильно более высоком содержании омега-3 по сравнению с большинством видов консервированного тунца. Кроме того, консервированный лосось часто выпускается в более натуральной, цельной форме, что может способствовать поступлению в организм микроэлементов, как кальций.

Что лучше – консервированный тунец или лосось

Помимо омега-3, при сравнении консервированного тунца и лосося следует учитывать и другие факторы:

Содержание ртути . Ртуть является проблемой, поскольку она может накапливаться в рыбе, особенно в крупных хищных видах. Употребление рыбы с высоким содержанием ртути может нанести вред нервной системе и нарушить развитие мозга у маленьких детей и нерожденных детей. Тунец, особенно белый, как правило, имеет более высокий уровень ртути. Светлый тунец является более безопасным выбором. Лосось, как правило, имеет очень низкое содержание ртути. Белок. Рыба - отличный источник полноценного белка, поскольку содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму. В одной порции тунца содержится около 22–24 граммов белка. В лососе его немного меньше — около 17–20 граммов на порцию. Натрий . Чрезмерное потребление натрия вызывает беспокойство, поскольку может привести к повышению артериального давления, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта. Антиоксиданты . Лосось богат астаксантином - антиоксидантом, который поддерживает здоровье кожи и иммунитет и может даже уменьшать воспаление. Витамин D . Лосось - отличный источник витамина D. В то время как 85 грамм светлого тунца содержат 231 МЕ, столько же дикого лосося содержат почти вдвое больше - 447 МЕ.

