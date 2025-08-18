В издании рассказали, в каком случае Украина может согласиться на мирное соглашение с РФ.

В Украине считают, что российский диктатор Владимир Путин хочет разъединить Киев и Вашингтон, используя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить украинского лидера в ситуацию, когда он потеряет американскую поддержку или столкнется с кризисом внутри страны, если пойдет на уступки РФ, пишет The Wall Street Journal.

"Путин хочет всю Украину. Дело не в территории", - отметил политический аналитик из Киева Константин Батожский.

По его словам, Украина будет продолжать борьбу, даже если Трамп откажется от сделки.

В WSJ добавили, что принятие фактического контроля РФ над украинской территорией было бы не таким сложным решением для Зеленского, если бы это сопровождалось гарантиями безопасности со стороны США, которых президент Украины давно требует, а также если бы российская власть над регионом не рассматривалась как постоянное "перекраивание границ Украины".

"Великобритания и Франция заявили, что могут развернуть войска в западной части Украины в рамках "сил безопасности", если будет достигнуто мирное соглашение, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Но они давно хотят ограниченной роли США - которую британские чиновники называют "подстраховкой" - для защиты европейских сил в случае опасности", - подчеркнули в издании.

Военные аналитики считают, что такая роль не потребует ввода американских войск на территорию Украины, однако может включать косвенную поддержку, такую как готовность истребителей ВВС США за пределами Украины, предоставление силам Европы систем ПВО американского производства, полеты дронов над Украиной из-за пределов страны, предоставление военной разведки и транспортировки европейских солдат, а также оборудования на американских самолетах.

Вопрос окончания войны в Украине - последние новости

Ранее в Financial Times писали, что Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс" по линии фронта, который украинцы могли бы принять. В то же время бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что Зеленскому было бы полезно "спокойно, но прямо" заявить Трампу, что Украина "продолжит защищать себя от российской агрессии".

"Поблагодарить президента Трампа за поддержку прочных гарантий безопасности для Украины в рамках коалиции желающих. Выразить надежду на сохранение прочной поддержки со стороны США, но дать ясно понять, что Украина продолжит защищать себя. У нее нет другого выбора", - подчеркнул он.

В то же время издание CNN сообщало, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина об окончании войны. Однако Европа гораздо скептически, чем Белый дом, относится к искренности любых обещаний, которые Путин предложил Трампу в пятницу.

"Позитивный настрой США в отношении гарантий в стиле статьи 5 также несколько странный, поскольку Путин потребовал бы в ответ экстраординарных мер. Уже высказываются опасения, что Трамп не выполнит положение НАТО о взаимной обороне, если Россия нападет на одного из членов альянса вблизи его границ, возможно, на страну Балтии. Мысль о том, что он рискнет войной с Россией ради спасения Украины, кажется абсурдной", - добавляют в CNN.

