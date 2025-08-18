В то же время в правительстве страны не видят в этом проблемы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время полномасштабной войны в Украине успел приостановить официальную военную помощь Киеву, раскритиковать санкции ЕС против России, отклонить членство нашего государства в НАТО и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако частные оружейные компании Словакии заработают огромные деньги, продавая вооружение Украине, пишет Politico.

Отмечается, что в 2024 году экспорт оружия Словакии вырос до 1,15 млрд евро, что составляет около 1% экономики страны и вдвое превышает показатель 2023 года и в 10 раз больше объема того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

В то же время заместитель министра обороны Словакии Игорь Меличер в интервью Politico сказал, что "бум" оружейного бизнеса не меняет политическое обещание Фицо о помощи Украине.

"Словацкое правительство пообещало своим гражданам в своем манифесте, что мы не отправим ни одной пули из наших государственных складов в Украину, и мы придерживаемся этого обещания", - объяснил Меличер.

Известно, что официально Словакия предоставляет нелетальную поддержку Украине и критически важные поставки электроэнергии, которые нужны "для функционирования Украины как государства".

В свою очередь в правительстве не имеют ничего против того, чтобы частные компании продавали оружие.

"Мы присоединились к Европейскому Союзу из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому ограничение компаний оборонной промышленности было бы с нашей стороны достаточно лицемерным", - подчеркнул Меличер.

Как сообщили в Центре анализа европейской политики, словацкие компании производят 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения и средства РЭБ, а также коммуникационные технологии.

"Это не поддержка войны, а поддержка торговли", - заявлял в прошлом году на открытии завода по производству артиллерийских боеприпасов министр обороны Роберт Калиняк.

В то же время Меличер добавил, что "большинство военной техники, произведенной в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые потом решают, что делать с этим материалом".

Последние заявления Фицо относительно Украины

Ранее Роберт Фицо назвал Украину "травой" в споре "слонов". По его словам, неважно, о чем договорятся Дональд Трамп и Владимир Путин - больше всего пострадает Украина.

В то же время в МИД Украины осудили эту риторику, отметив, что Фицо так и не осознал истинных причин вторжения РФ, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Также премьер-министр Словакии публично пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что не будет встречаться с украинским лидером из-за личной неприязни.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", - сказал Фицо.

