Россия нанесла массированный удар по Одессе: поражен объект азербайджанской нефтяной компании

К тушению пожара привлекался пожарный робот и пожарный поезд "Укрзализныци".

В ночь на 18 августа российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по Одесской области, из-за попадания загорелись объекты азербайджанской компании SOCAR.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 23:00 воскресенья, 17 августа. Мониторинговые каналы сообщили, что над Черным морем собралось много "шахедов", которые впоследствии полетели в сторону Одесского региона, в том числе Одессы. Вскоре жители областного центра услышали взрывы и звуки, характерные для работы ПВО. Над частью города появился дым, очевидцы рассказали, что неподалеку своих домов видят огонь.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

"Более 100 спасателей, добровольцев, пожарные из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также привлекался пожарный робот и пожарный поезд "Укрзализныци", - рассказали спасатели.

Еще по одному адресу, проинформировали в ГУ ГСЧС, горел двухэтажный жилой дом, в котором сейчас никто не жил.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, из-за атаки врага разрушена канализационно-насосная станция. Местные жители и сотрудники предприятий не пострадали. Уже начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В соцсетях очевидцы рассказали, что вспыхнули терминалы азербайджанской нефтяной компании SOCAR и здания "Новой почты.

Источник в правоохранительных органах подтвердили УНИАН эту информацию: "да, повреждены объекты нефтяной компании и здание "Новой почты".

Ночью 4 августа россияне нанесли дроновой удар по Одессе. В результате попаданий возник пожар на известном радиорынке - повреждены 50 торговых павильонов, 8 - разрушены до основания. В Одесской области повреждены 2 сооружения, 2 склада и частный дом, повреждения получили 6 легковых машин.

Также загорелась историческая синагога Пересыпь, находящаяся возле указанного рынка. Главный раввин Одессы, раввин Шломо Бакшт сказал, что эта синагога не использовалась в последние годы, но на протяжении многих поколений она была "домом молитвы, памяти и святости, где хранились старинные свитки и книги".

