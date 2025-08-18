Китай отреагировал на саммит Трампа и Путина и визит Зеленского в Белый дом

Пекин назвал переговоры США и России "шагом к миру" и призвал все стороны как можно быстрее достичь соглашения.

Китай положительно оценил встречу президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина, состоявшуюся 15 августа на Аляске. Несмотря на отсутствие немедленного соглашения о прекращении огня или более широкого урегулирования войны в Украине, Пекин назвал контакты между Вашингтоном и Москвой шагом в направлении мира, пишет Newsweek.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (так в Китае называют войну в Украине - УНИАН)", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Она подчеркнула, что Пекин рад видеть, как США и Россия "улучшают отношения и способствуют процессу политического урегулирования украинского кризиса".

В понедельник, 18 августа, Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Ожидается, что во время переговоров Трамп будет давить на Киев относительно соглашения с Москвой, которое предусматривает передачу России дополнительных территорий.

Комментируя эти планы, Мао Нин заявила:

"Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны примут участие в процессе мирных переговоров в соответствующее время и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое могут принять все стороны".

Китай остается главным стратегическим партнером России.

Саммит на Аляске - чего ждать Украине

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин потребовал вывода украинских войск со всей территории Донбасса, а также поставил несколько других требований, в частности относительно статуса русского языка в Украине и легализации аннексии Крыма. Трамп якобы согласился с этим.

Сегодня президент Зеленский улетел в Вашингтон, чтобы обсудить содержание переговоров на Аляске с Трампом. По данным западных СМИ, украинский президент готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта.

