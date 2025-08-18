Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 18 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 августа, также остался неизменным - 48,78 гривни.

НБУ установил на 18 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,31 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 13 копеек.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что традиционно в начале осени гривна может испытывать умеренное давление, однако в условиях режима управляемой гибкости резких изменений украинцам не стоит ожидать при условии поддержки со стороны Национального банка Украины.

