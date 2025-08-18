Он является одним из самых известных художников современности.

На российско-украинском фронте заметили китайского современного художника Ай Вэйвэя, известного критической позицией в отношении властей КНР и борьбой за права человека.

Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунте Петра Верзилова - бывшего издателя российского интернет-СМИ "Медиазона", который воюет на стороне Украины. На одном из снимков на Вэйвее футболка 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия":

"Главный художник современности, один из столпов мировой культуры, символ современного искусства Ай Вэйвэй приехал к нам на фронт в самое сердце войны, на боевые позиции к северу от прекрасного города Харькова. Великий Ай Вэйвэй - умный, дерзкий и храбрый - таким и должен быть деятель культуры номер 1 на планете Земля".

Сам художник также поделился в сети снимками из Украины. Согласно опубликованным фото и видео, он встретился с украинским писателем Сергеем Жаданом, который служит в "Хартии", а также с известным футболистом Адреем Шевченко.

Чем известен Ай Вэйвэй

Китайский современный художник, документалист и активист вырос в ссылке в Синьцзяне, куда его семью отправили из-за политических преследований. Учился в Пекинской киноакадемии, некоторое время жил в США, а после возвращения в Китай стал одним из самых известных художников современности.

Ай Вэйвэй был среди архитекторов стадиона "Птичье гнездо" для Олимпиады-2008 в Пекине, но позже публично раскритиковал этот проект как пропагандистский.

Его работы охватывают инсталляции, фотографию, скульптуру, кинематограф и всегда имеют острое социальное и политическое звучание.

В 2011 году его арестовали и удерживали без суда в течение 81 дня, после чего он оказался под наблюдением и подвергался преследованиям. С 2015 года художник живет преимущественно за пределами Китая.

Ай Вэйвэй открыто осудил российское вторжение в Украину, назвав его неприемлемым и таким, что сотрясает фундамент демократии и свободы, которые мир считал незыблемыми после Второй мировой войны.

