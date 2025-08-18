Дизайнер считает, что украинский президент выберет военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая занимается созданием одежды для президента Украины Владимира Зеленского, предсказывает, что на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне украинский лидер выберет более официальный образ и, скорее всего, наденет военный костюм.

"Завтра он, скорее всего, не появится в поло", — рассказала Гасанова Fox News Digital. "… Думаю, он выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, даже пиджак".

После критики за свой неформальный стиль одежды Зеленский, вероятно, выберет "более серьезный образ, хотя и менее символичный", считает Гасанова.

Видео дня

"После недавней драмы с "отсутствием костюма" он, вероятно, будет подходить к этому вопросу иначе", — сказала она.

В отличие от многих политиков, у украинского президента нет личных стилистов, отметила она.

"Сейчас он находится в Брюсселе и сам решит, что надеть завтра", — добавила дизайнер.

В свою очередь эксперт по деловому общению Наталья Адаменко в эфире "Киев24" отметила, что Зеленский вряд ли наденет классический костюм на встречу с Трампом.

"Я не думаю, что он наденет такой костюм, потому что он дал обещание в начале войны, что наденет цивильный костюм только после того, как война закончится. Но прошло время, и этот его милитари кэжуал он сменил на некий микс. Смотрите, он в пиджаке в черном, который стилизован, но не 100% гражданский. Но это уже и не хаки, не милитари-костюм", - подчеркнула она.

По ее мнению, президент Украины таким образом дает знак, что речь будет не только и не столько о войне, сколько о мире.

Скандал с костюмом Зеленского

Напомним, неофициальная одежда Зеленского неоднократно вызывала дискуссии в СМИ и политикуме. Наиболее скандальной была история в феврале во время встречи с Дональдом Трампом, которая закончилась грандиозной ссорой.

СМИ писали, что советники Трампа тогда просили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он приехал в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины.

Сегодня Зеленский встречается с Трампом в Вашингтоне

Издание Bloomberg писало, что Трамп надеется использовать встречу в Вашингтоне, чтобы определить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с диктатором Владимиром Путиным на встрече на Аляске.

Вто же время в Financial Times писали, что Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс" по линии фронта, который украинцы могли бы принять.

Вас также могут заинтересовать новости: