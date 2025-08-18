Он отмечает, что Украина не может забывать уроки войны, ведь Россия не выполняет своих обязательств.

Во время "майского перемирия" российские оккупанты подтянули артиллерию и подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего они не могли сделать, когда велись активные боевые действия.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал генерал Александр Сирский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий подчеркнул, наша страна не должна забыть уроки этой войны, нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Ведь угроза останется.

"Мы знаем, как было использовано "майское" перемирие: противник банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия. Он перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия. То есть мы должны быть готовыми к любому развитию событий", - отметил Сырский.

Как сообщалось, Сырский в интервью "РБК-Украина" также заявил, что сейчас ситуация на фронте является очень сложной и характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России.

По его словам, сейчас враг проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. "Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - подчеркнул Сырский.

